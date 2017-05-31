К блокировке соцсетей в Крыму привел технический сбой

Причиной временной блокировки сервисов «Яндекса» Mail.Ru и «ВКонтакте» в Крыму стал технический сбой, а не указ президента Украины об ограничении доступа к российским ресурсам.

Чиновник объяснил, что проблемы с доступом вызваны нарушениями в работе резервных каналов украинского провайдера.

«В настоящий момент проблема устранена, сейчас все работает в штатном режиме», — подчеркнул замминистра.

Максим Яковлев утверждает, что сбой не повторится, так как схема маршрутизации пересмотрена и весь трафик был замкнут на российский сегмент.