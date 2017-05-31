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К блокировке соцсетей в Крыму привел технический сбой
Причиной временной блокировки сервисов «Яндекса», Mail.Ru и «ВКонтакте» в Крыму стал технический сбой, а не указ президента Украины об ограничении доступа к российским ресурсам.
Об этом в эфире радио «РИА Крым» заявил заместитель министра внутренней политики, информации и связи республики Максим Яковлев, передает «РИА Новости».
Чиновник объяснил, что проблемы с доступом вызваны нарушениями в работе резервных каналов украинского провайдера.
«В настоящий момент проблема устранена, сейчас все работает в штатном режиме», — подчеркнул замминистра.
Максим Яковлев утверждает, что сбой не повторится, так как схема маршрутизации пересмотрена и весь трафик был замкнут на российский сегмент.
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