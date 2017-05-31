Главное сейчас
-
Путин ответил на вопрос об участии в выборах 2018 года
-
Аналитики: Над рублем нависла угроза carry trade провала
-
Ограбление ЦБ, россияне без наггетсов, Табаков без 677 миллионов и другие события дня
-
«С кем воевать собрались?»: Путин о планах НАТО увеличить военные расходы
-
Украина запретит ввоз продукции известнейших брендов
Главные события у вас в почте
Рунет защитят от выключения из-за рубежа
Фото: РИА Новости/Дмитрий Паршин
Национальный сегмент сети Интернет обезопасят от выключения иными государствами. Для этого в 2018 году в законодательстве будет зафиксирован статус Рунета и описана схема его работы. Технически устранить возможность отключения России от Интернета планируется к 2021 году. Об этом говорится в проекте программы «Цифровая экономика». Это документ, подготовленный межведомственной рабочей группой при Минкомсвязи, уже направлен в правительство.
Для защиты российского сегмента Интернета запланирован ряд организационных мероприятий. В 2018 году будет законодательно закреплен правовой статус российского сегмента сети Интернет, его инфраструктуры (реестр адресов, маршрутно-адресной информации, корневых серверов), а также порядок финансирования и функционирования Рунета.
Глава рабочей группы «Информационная безопасность» Илья Массух рассказал, что в России несколько лет назад проведены учения, в ходе которых изучалась возможность отключения Рунета от остального мира.
— Учения показали, что была какая-то уязвимость, что кто-то может отключить Интернет на территории России, — рассказал Массух. — Важно предотвратить даже саму возможность этого отключения, чтобы наш виртуальный мир сохранялся вне зависимости от событий в мире.
Илья Массух рассказал, что теоретически есть разные способы лишить россиян возможности нормально использовать Интернет.
— Можно выключить корневые серверы DNS (Domain Name System — система доменных имен; эти сервера отвечают за перенаправление пользователя по имени домена на нужный IP-адрес - «Известия»). Если ваш компьютер не будет «разрешать» DNS, у вас Интернет нормально работать не сможет, — отметил эксперт. — Чтобы не пришлось учить людей вводить числовые IP-адреса, например, 192.162... и т.д., в программе «Цифровая экономика» планируется создать в России DNS-серверы.
К 2021 году, согласно проекту программы «Цифровая экономика», будут созданы и начнут «функционировать в соответствии с законодательством элементы инфраструктуры российского сегмента сети Интернет на территории России, устранена возможность отключения национального сегмента иными государствами».
Гендиректор компании Reg.Ru (регистратор доменных имен и хостинг-провайдер) Алексей Королюк рассказал, что для защиты DNS в России нужно расположить множество зеркал корневых серверов DNS. В случае отключения России от других стран в Сети нагрузка на российские DNS-сервера возрастет, и они могут не справиться.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев выступил против обособления российского сегмента Интернета.
— Интернет нужен для информационного взаимодействия компаний, людей, государств. Он построен на доверии, что информация будет передаваться. Один раз разрушив это доверие, Интернет во всем мире разрушится, — пояснил Дмитрий Мариничев. — Зачем пичкать мозг людей беспочвенными страшилками? Я противник поиска внешних врагов и запугивания собственного населения. Я за интеграцию в мировое сообщество и диалог.
По мнению главы Ассоциации Интернета вещей Андрея Колесникова, отключение России от глобальной Сети на практике невозможно, потому что для этого нужно, чтобы все страны разом отключили нас от DNS.
Президент РФ поручил правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента разработать и утвердить программу «Цифровая экономика» до 1 июня.
Оставить комментарий