Рунет защитят от выключения из-за рубежа

Национальный сегмент сети Интернет обезопасят от выключения иными государствами. Для этого в 2018 году в законодательстве будет зафиксирован статус Рунета и описана схема его работы. Технически устранить возможность отключения России от Интернета планируется к 2021 году. Об этом говорится в проекте программы «Цифровая экономика». Это документ, подготовленный межведомственной рабочей группой при Минкомсвязи , уже направлен в правительство.

Для защиты российского сегмента Интернета запланирован ряд организационных мероприятий. В 2018 году будет законодательно закреплен правовой статус российского сегмента сети Интернет, его инфраструктуры (реестр адресов, маршрутно-адресной информации, корневых серверов), а также порядок финансирования и функционирования Рунета.

Глава рабочей группы «Информационная безопасность» Илья Массух рассказал, что в России несколько лет назад проведены учения, в ходе которых изучалась возможность отключения Рунета от остального мира.

— Учения показали, что была какая-то уязвимость, что кто-то может отключить Интернет на территории России, — рассказал Массух. — Важно предотвратить даже саму возможность этого отключения, чтобы наш виртуальный мир сохранялся вне зависимости от событий в мире.

Илья Массух рассказал, что теоретически есть разные способы лишить россиян возможности нормально использовать Интернет.

— Можно выключить корневые серверы DNS (Domain Name System — система доменных имен; эти сервера отвечают за перенаправление пользователя по имени домена на нужный IP-адрес - «Известия» ). Если ваш компьютер не будет «разрешать» DNS, у вас Интернет нормально работать не сможет, — отметил эксперт. — Чтобы не пришлось учить людей вводить числовые IP-адреса, например, 192.162... и т.д., в программе «Цифровая экономика» планируется создать в России DNS-серверы.

К 2021 году, согласно проекту программы «Цифровая экономика», будут созданы и начнут «функционировать в соответствии с законодательством элементы инфраструктуры российского сегмента сети Интернет на территории России, устранена возможность отключения национального сегмента иными государствами».

Гендиректор компании Reg.Ru (регистратор доменных имен и хостинг-провайдер) Алексей Королюк рассказал, что для защиты DNS в России нужно расположить множество зеркал корневых серверов DNS. В случае отключения России от других стран в Сети нагрузка на российские DNS-сервера возрастет, и они могут не справиться.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев выступил против обособления российского сегмента Интернета.

— Интернет нужен для информационного взаимодействия компаний, людей, государств. Он построен на доверии, что информация будет передаваться. Один раз разрушив это доверие, Интернет во всем мире разрушится, — пояснил Дмитрий Мариничев. — Зачем пичкать мозг людей беспочвенными страшилками? Я противник поиска внешних врагов и запугивания собственного населения. Я за интеграцию в мировое сообщество и диалог.

По мнению главы Ассоциации Интернета вещей Андрея Колесникова, отключение России от глобальной Сети на практике невозможно, потому что для этого нужно, чтобы все страны разом отключили нас от DNS.