Громкоговорители предупредят о ЧС

Число радиоточек в России стремительно сокращается – для граждан это самый простой способ немного уменьшить плату за услуги ЖКХ. Сейчас, по данным МЧС , услуги проводного радиовещания получают примерно 60% населения. Однако министерство продолжает считать этот ресурс важным средством защиты жителей страны и настаивает на его сохранении. Ураган, унесший в понедельник жизни 16 человек в Москве и Подмосковье, показал, что лишних каналов оповещения не бывает: смс-сообщения от МЧС о штормовом предупреждении получили далеко не все абоненты. А оператор радиосетей не строит иллюзий насчет дальнейшего потребительского спроса и видит перспективу развития услуги в установке громкоговорителей на улицах и в метро и создании локальных систем оповещения.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО), оператора проводных сетей в Москве, Петербурге и Севастополе, в 2015 году от радиоточек отказались 120 тысяч москвичей, в 2016-м — почти 110 тысяч. В Питере отток абонентов менее интенсивный, но тоже устойчивый. Так, в 2015 году радиосеть Петербурга потеряла 41 тысячу потребителей, в 2016-м — почти 30 тысяч. Всего сейчас в Москве услуги проводного радио оплачивают 1 млн 774 тысячи человек, в Питере — 1 млн 318 тысяч.

Но судя по отзывам пользователей, далеко не каждый хозяин квартиры, регулярно вносящий плату за радиоточку, пользуется ей. У многих ее вообще нет – провода были обрезаны при очередном ремонте. Но граждане продолжают оплачивать услугу, потому что не знают, как от нее отказаться.

В Москве стоимость услуг проводного радио составляет 1062 рубля в год, в Петербурге – 867,96 рублей. Тариф постепенно повышается. С 2008 года в столице он вырос в 3,5 раза.

— Стоимость услуг определяют прежде всего затраты на электроэнергию и поддержание энергетической независимости всех систем, — пояснили в пресс-службе РСВО. — Также в нее входят расходы на амортизацию и замену оборудования, линий связи, текущий и плановый ремонт. Кроме того, средства идут в зарплатный фонд. Еще есть транспортные и накладные расходы, без которых сегодня не обходится ни одна сфера человеческой деятельности.

Об актуальности трехпрограммного проводного радио в современном мире говорить сложно. Поэтому сейчас оператор сетей сосредоточился на продвижении услуги оповещения о чрезвычайных ситуациях.

— Проводное вещание и оповещение - неотъемлемая часть системы гражданской обороны, — отметили в пресс-службе РСВО. — Все остальные каналы связи, включая сотовую мобильную связь, интернет и телевидение, имеют внешнюю энергетическую зависимость и не могут гарантировать стопроцентного распространения сигнала в зоне бедствия. Главная цель проводной радиотрансляции не в том, чтобы дать людям сотни различных информационных услуг, а в непрерывном тестировании работоспособности систем оповещения. Наше предприятие поддерживает в исправном состоянии сети проводного вещания на 20 миллионов человек.

Управления МЧС по Москве и Петербургу ни разу не оповещали население при ЧП городского масштаба по проводному радио. А в Севастополе система была задействована в 2014 году — радиоточки активно использовались для информирования населения о графиках подачи электроэнергии в дома.

— Безусловно, для оповещения и информирования населения необходимо задействовать все существующие сети связи: фиксированную и подвижную, радиотелефонную (сотовую), телевизионную, радиовещательную эфирную и проводную, — пояснили «Известиям» в МЧС. — По сравнению с другими сетями связи сеть проводного радиовещания обладает целым рядом преимуществ: энергонезависимостью, помехоустойчивостью, сравнительно низкой стоимостью развертывания и эксплуатации, постоянной готовностью к использованию.

В пресс-службе МЧС также отметили, что по проводному радио, в отличие от СМС-оповещений, можно передать значительно больший объем информации. Сети проводного радиовещания пригодны для создания систем уличной звукофикации.

Пока оснащение квартир радиоточками все еще является обязательным для застройщиков , теоретически без этого невозможно сдать в эксплуатацию ни один объект. Но далеко не все эти правила соблюдают. В офисах ряда региональных строительных компаний «Известиям» подтвердили, что не тянут в новостройки проводное радио. По данным Россвязи, проводное радиовещание сохранилось в 64 субъектах России. При этом сами абоненты имеют право отказаться от этой услуги.

— Из-за отсутствия потребительского спроса на услуги проводного вещания очевидно, что в дальнейшем будет происходить сокращение абонентской базы — физических лиц, — отметили в пресс-службе РСВО.

Поэтому для экстренного оповещения организация начала устанавливать уличные громкоговорители. Однако не все жители знают о них, и о том, как правильно реагировать на оповещения.

– Звук сирены, например, говорит о том, что нужно включить телевизор или радиоприемник и прослушать сообщение о чрезвычайной ситуации. Но подавляющее большинство населения этого, к сожалению, не знает. Если сейчас везде включатся сирены, то народ просто будет в панике. Это проблема обучения, – сказал«Известиям» председатель исполкома Российского союза спасателей и член ОП Сергей Щетинин

В 2015 году в Москве была смонтирована тысяча громкоговорителей. А в 2016-м ФГУП РСВО осуществило модернизацию сетей связи в вестибюлях 66 станций петербургского метрополитена.