«Яндекс» представил беспилотное такси

Компания «Яндекс» представила проект по созданию беспилотного такси. В демонстрационном ролике, опубликованном в официальном блоге, машина выполняет короткую поездку с пассажиром, объезжая препятствия.

Такси-беспилотник сделано на базе Toyota Prius. Разработчики указывают, что использующиеся в машине системы компьютерной картографии, навигации, компьютерного зрения и распознавания объектов — собственные разработки «Яндекса», успешно применяющиеся уже не один год.

Предполагается, что автомобиль будет полностью автономным и не потребует вмешательства водителя. Тестирование в условиях городского трафика планируется в начать в 2018 году.