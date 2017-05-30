Роскомнадзор навсегда заблокировал еще пять "пиратских" интернет-ресурсов по требованию ООО "Централ Партнершип Сейлз Хаус". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"В Роскомнадзор поступили решения Мосгорсуда о постоянной блокировке еще пяти информационных ресурсов, распространяющих мультимедийный контент с нарушением авторских и (или) смежных прав. Решения приняты на основании заявления правообладателя ООО "Централ Партнершип Сейлз Хаус", - говорится в сообщении.

Здесь уточнили, что посещаемость этих сайтов составляет от 22 тыс. до 20 млн российских интернет-пользователей в месяц, но не стали приводить названия заблокированных ресурсов.

В ведомстве отмечают, что с момента действия расширенного "антипиратского закона", который вступил в силу с 1 мая 2015 года, в Роскомнадзор поступило 1451 определение Мосгорсуда о предварительных обеспечительных мерах и 3,3 тыс. заявлений правообладателей в отношении 29 тыс. интернет-ресурсов.

"На постоянной основе операторы связи ограничивают доступ к 223 сайтам, на которых неоднократно размещалась информацию с нарушением авторских и (или) смежных прав", - отмечают в Роскомнадзоре.