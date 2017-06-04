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Во Флориде состоялся запуск корабля Dragon с грузом для МКС
В американском штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал состоялся старт ракеты-носителя Falcon 9 c кораблем Dragon c грузом для Международной космической станции (МКС). NASA ведет прямую трансляцию запуска на своем сайте.
Первая ступень Falcon 9 после старта вернулась на Землю успешно.
Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX отложила запуск корабля Dragon с грузом для МКС из-за молний.
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