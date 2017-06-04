SpaceX вывела на орбиту корабль с грузом для МКС

Компания SpaceX успешно запустила с мыса Канаверал ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте NASA.

Как отмечается в пресс-релизе компании, Dragon доставит на МКС 2,7 тонны груза, включая продовольствие и материалы для проведения научных экспериментов.

Сейчас Dragon находится на орбите, его стыковка с МКС планируется на 10:00 5 июня (17:00 мск).

Первоначально запуск ракеты был намечен на 2 июня, но затем он был перенесен. Причиной переноса старта послужила гроза в районе космодрома имени Кеннеди на острове Мерритт, штат Флорида.