Запуск грузовика Dragon к МКС перенесли на субботу из-за погодных условий

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon к МКС перенесен на субботу из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила компания SpaceX

Новая попытка старта намечена на субботу, 17.05 по времени Восточного побережья США (00.05 мск, воскресенье). Как поясняет портал Space Flight Now, суточная задержка необходима для того, чтобы специалисты могли заменить критичный по времени груз на борту Dragon, подробности не сообщаются.

Решение о переносе старта было обусловлено грозовым фронтом близ места старта. "Молния ударила в районе острова Мерритт несколько мгновений назад, нарушив правила запуска Falcon 9, согласно которым в радиусе 10 миль от стартовой площадки не должно быть грозы по меньшей мере за 30 минут до пуска", — сообщил ведущий трансляции.

Нынешний старт примечателен тем, что SpaceX впервые отправляет на орбиту уже летавший в космос грузовой космический корабль. Ранее сообщалось, что основная конструкция капсулы грузового корабля, его герметичный отсек, уже участвовала в миссии на космическую станцию в сентябре 2014 года и до приводнения в Тихом океане провела на орбите 34 дня.

Dragon после старта предстоит доставить на орбиту около 3 тонн груза: предметы первой необходимости, провиант, а также материалы для научных экспериментов.

Космический корабль будет оставаться у американского модуля Гармония (Harmony) около месяца, после чего он вернется на Землю с грузом с орбитальной станции.