В iPhone обнаружена «неприятная особенность»

Голосовой помощник Siri позволяет отключить передачу данных по сотовой сети, даже если смартфон находится в заблокированном состоянии. Этой особенностью могут воспользоваться злоумышленники.

Как написал один из пользователей популярного форума Reddit, для отключения смартфона от мобильного интернета можно воспользоваться голосовым помощником Siri. Правда, напрямую отключить передачу данных по сотовой сети не получится - на команду "Отключить сотовые данные" смартфон отреагирует требованием ввести пароль. Однако если активировать Siri и произнести команду "Сотовые данные", то на экране блокировки появится ползунок, позволяющий отключить мобильный интернет.

Стоит отметить, что такой трюк работает, только если в настройках Siri активен пункт "Доступ с блокировкой экрана". Данная особенность проявляется на всех устройствах под управлением iOS 9 и более старших версий.

MacRumors отмечает, что у похитителей есть другие способы сделать смартфон "невидимым" - например, перевести его в режим полета или просто выключить. Это можно сделать даже в режиме блокировки.