Ученый восстановил звук удара метеорита о космический аппарат

Профессор планетарной астрономии из Юго-западного научно-исследовательский института Сан-Атонио Алекс Паркер опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором слышен удар микрометеорита о поверхность Лунного орбитального зонда (LRO) NASA

Here's a first-pass audio reconstruction of Lunar Reconnaissance Orbiter micrometeoroid strike, estimated from image oscillation.



...SPANG pic.twitter.com/cPJVDbbHXg — Alex Parker (@Alex_Parker) 26 мая 2017 г.

На прошлой неделе NASA сообщило, что в октябре 2014 года микрометеороид попал в зонд. Удар не повредил орбитальный аппарат, однако поскольку в этот момент зонд производил фотографирование поверхности Луны, одно из изображений оказалось смазанным.

Вместе с тем исследователи в 2009 году перед запуском аппарата в космос NASA разработали компьютерную модель для проверки того, как камеры LRO будут реагировать на вибрации .

Воспользовавшись такой же моделью, Паркер восстановил последовательность движения камеры и смог восстановить звук удара, которой был вызван столкновением с микрометеоритом.