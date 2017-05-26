Популярные смартфоны исчезнут из продажи

Компания Sony намерена отказаться от выпуска ряда смартфонов, которые производитель относит к классу "премиум-стандарт". В список устройств, которые покинут линейку Xperia, вошли Xperia X и Xperia X Compact.

Как сообщает Xperiablog, представители Sony уже подтвердили эту информацию, подчеркнув, что компания сосредоточится на производстве и выпуске флагманских смартфонов и моделях среднего ценового диапазона. Среди них - Xperia XZ и XZ Premium, а также "середнячки" Xperia XA1 и XA1 Ultra.

В 2017 году производитель намерен нарастить свою долю на рынке смартфонов в Японии, Восточной Азии, на Ближнем Востоке и Европе. Сейчас в Японии на долю смартфонов Sony класса "премиум-стандарт" приходится 85 процентов, в то время как за пределами страны этот показатель составляет 31 процент.