В Windows обнаружили большую опасность для пользователей

В самой популярной в мире операционной системе Windows появилась новая угроза, замедляющая работу софта.

По мнению специалистов, эта проблема всерьез угрожает пользователям «винды».

В программном обеспечении эксперты нашли опасную уязвимость, из-за которой система работает медленно, что могут попытаться использовать в своих интересах хакеры.

Новая уязвимость была обнаружена в таких версиях системы, как Windows 8, Windows 7 и Windows Vista. Во всех этих системах есть баг, приводящий к перезагрузке ПК.

Пользователь сам перезагружает компьютер из-за того, что его работа замедляется до степени, не позволяющей использовать его.