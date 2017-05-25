Задачка от «Льва Толстого» про фальшивые деньги запутала пользователей сети

Пользователь «Двача» разместил на портале задачку, в которой нужно подсчитать, на какую сумму обманули продавца шапок. Посетители портала не смогли прийти к единому мнению по поводу решения, после чего администраторы Telegram-канала «Двача» устроили голосование за правильный ответ.

По условиям задачи, покупатель хочет приобрести шапку за 10 рублей, но у него есть только 25-рублевая купюра. Продавец посылает гонца к соседке разменять деньги и тот возвращается с двумя бумажками номиналом 20 рублей и одной десятирублевой купюрой. Он отдает шапку и 15 рублей сдачи. После оказывается, что 25-рублевая купюра была фальшивой, и продавцу приходится вернуть соседке деньги. Составители задачи спрашивают, на какую сумму обманули продавца, включая стоимость шапки.

Фото: Скриншот: «Двач»

Мнения пользователей разделились. Наиболее популярными ответами стали 25, 35 и 50 рублей. Сторонники первой версии уверены, что продавца одурачили ровно на 25 фальшивых рублей, другие предлагают прибавить к этим деньгам стоимость шапки. Придерживающиеся варианта про 50 рублей считают, что необходимо учитывать и поддельные деньги, и сдачу, и стоимость товара. В голосовании в Telegram больше всего голосов отдано за 35 рублей.

Задача, загаданная пользователем, известна в сети как «задачка от Льва Толстого ». По легенде, писатель придумал ее для второго класса церковноприходской школы. Согласно «классическому» варианту ответа, продавца обманули на 25 рублей. Это объясняется тем, что он отдал покупателю 15 рублей из своего кармана и шапку стоимостью 10 рублей. Продавщицу же учитывать не стоит, поскольку он взял у нее и вернул ей одну и ту же сумму.

Однако не все согласны с тем, что такое решение — правильное. Сомнение вызывает постановка вопроса — что считать в этой ситуации обманом. Однако если считать реальный ущерб, то продавец остался без шапки и без 15 рублей в кассе.