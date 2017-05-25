Национальную биометрическую платформу добавят в госуслуги

Национальная биометрическая платформа (НБП) будет интегрирована с порталом госуслуг. Банки протестируют ее работу уже во второй половине нынешнего года. Об этом «Известиям» сообщил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров . НБП позволит россиянам совершать юридически значимые действия без предъявления паспорта.

Национальную биометрическую платформу разрабатывает «Ростелеком». Об этом на проходящем в Иннополисе форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) рассказал глава компании Михаил Осеевский . Он пояснил «Известиям», что разработка ведется совместно с Центробанком и ведущими российскими коммерческими банками.

— Создается опытный образец этой платформы для использования упрощенной формы идентификации абонента. Это будет цифровой образ человека, — рассказал президент «Ростелекома». — Платформа может заменить паспорт при идентификации человека — где угодно, например на выборах.

По словам Николая Никифорова, главная задача платформы — дать возможность пользователям без предъявления паспорта совершать юридически значимые операции. Например, открывать счет в банке.

— Сейчас пытаемся дополнить идентификацию на портале госуслуг биометрией. Поскольку у нас нет национальных электронных карт, мы пытаемся использовать современную технологию биометрии — голос, видео лица человека. И такое технологическое решение есть, — пояснил «Известиям» глава Минкомсвязи . — Нужно будет всего один раз подойти в банк или многофункциональный центр. Это пока прорабатывается, собираем «пилот», смотрим, как всё будет работать. Думаю, ко второй половине года сможем уже протестировать.

Для запуска пилотного проекта есть законодательные барьеры. Сейчас Минкомсвязи готовит постановление правительства, которое сделает возможным использование биометрических данных для идентификации.

Николай Никифоров пояснил, что внедрение НБП расширит спектр юридически значимых сложных услуг, которые можно оказывать онлайн. В первую очередь в этой технологии заинтересованы банки, которые смогут идентифицировать пользователя через камеру смартфона.

По мнению исполнительного директора Ассоциации национального платежного совета Марии Михайловой, использовать биометрию можно только в качестве дополнения к существующим системам идентификации. Был эксперимент, когда один из близнецов смог идентифицироваться вместо другого и получил доступ к его счетам.

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Необходимо оттачивать технологии биометрии. Был эксперимент, когда один из близнецов выдал себя за другого и получил доступ к его счетам.

— Необходимо оттачивать технологию и опыт работы с ней. Пока полностью полагаться на эти данные опасно, риски велики, — заявила Мария Михайлова . — В любом случае такая платформа будет очень полезна финансовым организациям. Сейчас надежных способов удаленной идентификации нет. В законе о противодействии отмыванию доходов описан единственный способ удаленной идентификации — с помощью сведений из государственных баз данных. Этот способ не работает из-за ряда технических проблем. Пока представляется, что биометрия — это правильное направление.

В пресс-службе банка ВТБ «Известиям» заявили, что считают данный проект своевременной и востребованной иниц­иативой.

— Розничный бизнес бан­ка ВТБ и ВТБ24 прини­мают активное участие в рабочей группе по созданию единой ба­зы биометрических па­раметров клиентов в сотрудничестве с ЦБ, Минкомсвязи, компан­ией «Ростелеком» . На данном этапе формир­уются параметры буду­щей платформы, — отметили в ВТБ. — Проект позволит существенно оптимизировать процессы бан­ка по идентификации клиентов, у которых появится возможность использовать услуги и продукты без посе­щения государственных учреждений и банко­вских офисов.

По данным Минкомсвязи, на портале госуслуг зарегистрировано 47 млн аккаунтов.

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