iPhone 8 показали на видео

Известный инсайдер Бенджамин Гескин опубликовал на YouTube первое видео, на котором "засветился" еще не анонсированный смартфон iPhone 8.

Короткий 10-секундный ролик демонстрирует "болванку" гаджета, которую человек держит в руке и поворачивает разными сторонами к камере.

Автор видео отмечает, что прототип не является рабочим образцом - он предназначен только для демонстрации внешнего вида устройства.

На видео можно заметить, что двойная камера на задней панели гаджета расположена не горизонтально, а вертикально, а сама крышка смартфона выполнена из стекла. Что касается расположения клавиш, что оно не изменилось - кнопка выключения находится на правой грани, а кнопки громкости на левой.