Ученые рассказали, когда искусственный интеллект превзойдет человека

Исследователи из Оксфордского и Йельского университетов опросили 352 ученого, которые назвали вероятные сроки, когда искусственный интеллект (ИИ) превзойдет возможности разума человека. С подробностями можно ознакомиться в arXiv.org.

В целом, эксперты полагают, что с 50% успехом ИИ превзойдет возможности человека в течение 45 лет, а через 120 лет ИИ вытеснит людей с их рабочих мест. Отмечается, что азиатские специалисты ожидают наступление эры ИИ намного раньше, чем североамериканцы. «Ученые из Северной Америки ожидают, что ИИ превзойдет людей через 74 года, а ученые из Азии – всего через 30 лет», – сообщается на страницах исследования.

Специалисты предсказали, что ИИ превзойдет возможности человека в переводе текстов с одного языка на другой к 2024 году, в написании школьных сочинений – к 2026 году, в вождении машин – к 2027 году. Кроме того, к 2031 году исчезнет необходимость в продавцах и кассирах, к 2049 году ИИ сможет написать бестселлер, а к 2052 году заменит хирургов в операционной.

Респондентов попросили оценить по пятибалльной шкале возможное влияние ИИ на человечество. Примерно 25% ученых считает, что ИИ хорошо повлияет на человечество, 20% – очень хорошо, 10% – плохо, 5% – очень плохо (например, человечество исчезнет). Тем не менее, исследователи отметили, что на данный момент возможности ИИ ограничены, и ученых впереди ждет еще много работы.