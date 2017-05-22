Робот успешно посадил пассажирский Boeing

В США прошли новые испытания системы ALIAS, которая способна превратить любой летательный аппарат в беспилотный. Разработанный Aurora Flight Sciences робот успешно посадил авиалайнер Boeing 737−800NG. Правда сделал он это пока на учебном тренажере, сообщила пресс-служба компании.

Испытания проходили в условиях, приближенных к реальным. Моделировалась ситуация, при которой пилот внезапно теряет возможность управлять самолетом. Робот ALIAS, выполнявший роль второго пилота, взял управление на себя и сумел выполнить оставшуюся часть полета и посадку.

Заказ на систему ALIAS ученые получили от Агентства перспективных оборонных разработок США. Требования к проекту предполагали быстрый монтаж устройства в кабине любого летательного аппарата без серьезных изменений в его конструкции. Робот, состоящий из вычислительного устройства, нескольких видеокамер высокого разрешения и сложного манипулятора, может управляться с планшетного устройства, при этом, воспринимая и голосовые команды. ALIAS может выступать в качестве страховки для перехвата управления, помогать основному пилоту или вести самолет самостоятельно.