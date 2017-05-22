НАСА назвали дату экстренного выхода экипажа МКС в открытый космос

Внеплановый выход в открытый космос астронавтов НАСА Пегги Уитсон и Джэка Фишера для замены вышедшего из строя ретранслятора на МКС состоится во вторник 23 мая, сообщило НАСА.

"После воскресного анализа готовности экипажа к выходу в открытый космос было принято решение провести его во вторник с участием командира 51-го экипажа Пегги Уитсон и борт-инженера Джэка Фишера", — говорится в сообщении.

Один из двух MDM–ретрансляторовов МКС вышел из строя в субботу. Как сообщили в НАСА, поломка не представляет опасности для жизни экипажа и работы станции.