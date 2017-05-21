Возможность заказа еды из ближайшего ресторана появилась в Facebook

Facebook порадовал своих пользователей интересной новинкой — теперь, не выходя из соцсети, можно заказать себе питание в соседнем ресторане и сразу оплатить его. Раздел получил название Order Food, сообщило агентство Nation News.

Функция доступна в веб-версии и мобильном приложении. Можно выбирать любые блюда из меню ресторана в окрестностях. Фотографии этих заведений появились на специальной странице.

Правда, тестируют новинку пока только жители Соединенных Штатов Америки. В администрации проекта не говорят, когда сервис станет доступен пользователям из других стран мира.