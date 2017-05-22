Экипаж МКС экстренно выйдет в открытый космос

Находящиеся на Международной космической станции (МКС) астронавты NASA во вторник, 23 мая, совершат незапланированный аварийный выход в отрытый космос для замены вышедшей из строя техники. Об этом сообщается на официальном сайте NASA. В ведомстве уточнили, что утром 20 мая на МКС сломался мультиплексор-демультиплексор (MDM). Причина отказа техники неизвестна. По предварительной версии, сбой произошел внутри блока ретрансляции данных. Починить прибор попытаются командир 51-го экипажа Пегги Уитсон и борт-инженер Джек Фишер

В NASA отметили, что выход из строя одной из двух MDM-ретрансляционных коробок не подверг экипаж опасности. МКС уже переключилась на другую коробку, которая обеспечивает «бесперебойную передачу телеметрических данных между системами».

Уитсон и Фишер уже выходили в открытый космос 12 мая для проведения работ на поверхности станции. В NASA ту операцию назвали успешной, хотя во время нее возникли неполадки с охлаждением скафандра Фишера.