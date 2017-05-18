Создан искусственный интеллект, раскрывающий преступления

Было бы просто здорово, будь Шерлок Холмс из произведений Артура Конана Дойла настоящим человеком. Этот детектив, с лёгкостью разгадывающий самые хитроумные преступления, наверняка принёс бы нашему обществу немало пользы. Да только вот он является всего лишь вымыслом писателя, жившего в начале XX века. Впрочем, никто не мешает учёным создать компьютерное подобие такого детектива в виде продвинутого искусственного интеллекта. Что-то подобное попробовали воплотить в жизнь сотрудники Мидлсекского университета в северном Лондоне.

Проблема расследования многих преступлений заключается в том, что огромное количество собранной информации и улик рассредоточено в разных департаментах полиции. Из-за плохо отлаженного процесса обмена информацией между этими департаментами улики запросто могут просто потеряться в шестерёнках гигантского механизма правовой машины, что поставит следователей в тупик или вовсе приведёт к закрытию дела. Несмотря на то, что компьютеры сильно облегчили жизнь полицейских и детективов, система эта всё ещё далека от совершенства.

Мидлсекский университет является одним из нескольких высших учебных заведений, кто в данный момент задействован в разработке системы VALCRI. Аббревиатура расшифровывается как Visual Analytics for sense-making in Criminal Intelligence analysis. Система представляет собой некое подобие автоматизированного Шерлока Холмса, который изучает огромные массивы данных, хранящихся в полицейских базах данных, строит связи между допросами подозреваемых, изучает фотографии с мест преступлений, просматривает видеозаписи, а затем пытается связать изученные улики между собой и прийти к какому-либо умозаключению.

Работа над проектом началась ещё в 2014 году, когда учёные из Мидлсекского университета получили грант на его реализацию в размере 17 миллионов долларов. С тех пор система обрастала новыми способностями и постепенно развивалась. VALCRI исследует личные дела преступников и разделяет паттерны их поведения на отдельные категории. По почерку преступника система практически мгновенно предложит следователям несколько наиболее подходящих кандидатур, которые были способны совершить данное преступление. Причём информация будет предлагаться сотрудникам полиции в интуитивно понятном и очень удобном графическом интерфейсе.

В данный момент система проходит предварительное тестирование на территории Великобритании. Но не исключено, что со временем система будет взята на вооружение и другими государствами.