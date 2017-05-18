Обновленная Nokia 3310 свела с ума россиян

Чуть более чем за сутки с момента начала российских продаж Nokia 3310 отечественные поклонники финского бренда раскупили все имевшиеся в наличии телефоны. Об этом пишет Hi-tech Mail.ru со ссылкой на данные собственного мониторинга российской розницы.

"В онлайн-магазинах ни у одного ритейлера Nokia 3310 уже не осталось. Телефоны можно найти только в некоторых офлайновых магазинах, и эти устройства тоже стремительно исчезают", - отмечает издание.

Обновленная версия легендарного телефона Nokia 3310 была анонсирована в конце февраля нынешнего года. Аппарат оснащен 2,4-дюймовым дисплеем, поддерживающим разрешение 240x320 пикселей, двухмегапиксельной основной камерой (фронтальная отсутствует), слотом для двух SIM-карт и кнопочной клавиатурой. Объем постоянной памяти составляет 16 мегабайт, однако его можно расширить при помощи карт microSD.

Стоимость телефона в Российской рознице составляет 3990 рублей. Это стало поводом для шуток.

Теперь он в продаже. Кто-нибудь уже купил? Цена телефона 3990. Почему не 3310? #nokia #nokia3310 — Diana Shevchenko (@dishevchenko26) 17 мая 2017 г.

Другие задаются вопросом, зачем покупать кнопочный аппарат по цене бюджетного смартфона.

Кому нужна новая Нокия 3310, если старая ещё не сломалась? — Инспектор Фалафель (@apalevich) 17 мая 2017 г.