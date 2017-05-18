В 2019 году в России появится единый портал персональных данных

Уже в 2019 году россияне смогут на специальном портале проверить, кому они давали свои паспортные данные, и одним кликом запретить их дальнейшее использование. В России появится сайт по контролю за распространением персональных данных. За его ведение будет отвечать Роскомнадзор . Об этом говорится в проекте программы «Цифровая экономика», направленном Минкомсвязью в начале мая в правительство (копия документа есть у «Известий» ).

Появление ресурса должно решить проблему неконтролируемого сбора персональных данных. Например, при входе в бизнес-центр или больницу у гражданина могут потребовать предъявить паспорт. Вахтер или охранник перепишет данные документа в тетрадку. Что с ними происходит дальше — неизвестно.

При входе в бизнес-центр или больницу у гражданина могут потребовать предъявить паспорт. Вахтер или охранник перепишет данные документа в тетрадку. Что с ними происходит дальше - неизвестно.

Предполагается разработать требования к сбору персональных данных, рассказал «Известиям» президент Фонда информационной демократии Илья Массух . В частности, использование паспортных данных надо будет фиксировать на специальном портале. За его ведение будет отвечать Роскомнадзор.

— Отвечать за портал будет Роскомнадзор. С ними этот вопрос согласован, — сообщил Илья Массух. — Источники финансирования для создания сайта еще предстоит определить.

Пользователь сможет, авторизовавшись на сайте, увидеть, кто использует его персональные данные‚ и при желании запретить организации работать с ними.

Подобный механизм сегодня реализован в AppStore и Google Play. При установке приложений пользователь видит, разрешение на использование каких данных они запрашивают. Правда, отозвать разрешение здесь не получится, можно либо согласиться, либо удалить приложение.

По мнению Ильи Массуха, для создания нового портала нужно выработать ряд законодательных актов. В частности, об ответственности компаний, которые забудут внести на него необходимую информацию.

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян уверен, что даже действующее законодательство позволяет создать такой портал.

— В европейских странах подобная форма взаимодействия предусмотрена. В Европе этим занимаются независимые организации. У Роскомнадзора очень много обязанностей, у его представителей не всегда есть время заниматься персональными данными, — отметил Карен Казарян. — Создание такого портала может ухудшить защиту персональных данных пользователей от утечек.

Управляющий партнер компании «СофТраст» (создатель Единой медицинской информационно-аналитической системы Московской области) Владимир Варфоломеев уверен, что создание портала будет технически несложным, если использовать авторизацию сайта госуслуг.

— Это идеальная модель, — считает Владимир Варфоломеев. — Если идентифицировать другим способом, могут быть проблемы. У одних пользователей будут появляться данные о посещениях бизнес-центров, в которых они не были. И наоборот, кто-то оставит свои паспортные данные, но в своем личном кабинете их не увидит.

По мнению Ильи Массуха, 2019 год — это вполне реальный срок появления портала персональных данных.