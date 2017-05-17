11-летний хакер взломал десятки телефонов и заставил плюшевого мишку светиться

Юный хакер во время выступления перед IT-экспертами со всего мира продемонстрировал метод взлома «умной» плюшевой игрушки, заставив медведя рядом с ним светиться и записывать звук в зале. Об этом сообщает Mashable.

11-летний Рубен Пол (Reuben Paul) из американского города Остин, штат Техас, решил показать, что любое умное устройство может стать мишенью для хакеров.

«От аэропортов до автомобилей, от смартфонов до умных домов — все может быть частью интернета вещей. И от Терминатора до медвежонка — все можно превратить в оружие», — отметил Пол перед демонстрацией своих умений.

После этого шестиклассник рассказал, что практически каждый современный гаджет имеет Bluetooth-приемник, и чаще всего именно он является самым уязвимым местом.

С помощью компьютера Raspberry Pi юный специалист просканировал устройства в зале и получил список десятков номеров смартфонов. После этого хакер подключился к одному из номеров и записал аудио, а затем дал послушать зрителям его с помощью игрушки.

Ради эффектного выступления Пол также включил фонарик, встроенный внутрь плюшевого медведя.

В марте хакеры выложили в открытый доступ записи разговоров почти 800 тысяч владельцев умных плюшевых медведей. Оказалось, что производитель хранил данные на сервере без пароля, из-за чего злоумышленники получили возможность прослушать более двух миллионов аудиосообщений.