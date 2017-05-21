Власти США предложили запретить вывоз электроники на борту самолета

Глава американского министерства национальной безопасности Джон Келли рассматривает введение запрета на провоз электроники в ручной клади на авиарейсах из США. Данный вопрос обсуждался во время брифинга, который провел глава ведомства для американских законодателей.

Келли рассказал, что ограничения, которые действуют в настоящее время в отношении рейсов в США из ряда государств, могут быть ужесточены, передает ТАСС . Напомним, в салон с собой можно брать только мобильный телефон, устройства крупнее нужно сдавать в багаж. Аналогичные ограничения могут ввести и для самолетов, которые следуют из европейских стран в Соединенные Штаты.

Между тем министр не пояснил, появилась ли какая-либо новая информация об угрозах со стороны террористов.