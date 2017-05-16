Китайские ученые нашли способ получить бензин из воздуха

Бензин из воздуха? Звучит как фантастика. Над этим "чудом" давно бьются ведущие лаборатории мира. В случае успеха человечество может навсегда забыть, что запасы нефти конечны. Старт этим поискам дан почти 100 лет назад, когда была открыта реакция превращения углекислого газа и водорода в углеводороды. А дальше дело застопорилось, в частности, из-за высокой цены получения водорода. Чтобы извлечь его из воды, требуется много энергии. В итоге "воздушный" бензин получается золотым.

Однако в последнее время появилась надежда резко понизить цену. Как? Перевести технологию получения альтернативного бензина на солнечную энергию. Дело в том, что стоимость ее производства резко падает. Уже появляются сообщения, что у альтернативного бензина есть шанс выйти из пробирки. Осталось фактически одно серьезное препятствие - катализаторы, которые превращают углекислоту и водород в бензин. У них два серьезных недостатка. Они быстро выходят из строя и требуют очистки через несколько десятков часов работы.

И вот только что китайские ученые сообщили, что недостатки устранены. Созданный ими катализатор преобразует фактически всю углекислоту в аналог бензина (96 процентов) и работает как минимум 1000 часов. Он состоит из двух компонентов - наночастиц из оксида железа и натрия, а также цеолитов из силиката алюминия. Наночастицы железа "разрывают" молекулы углекислоты и заставляют ее соединяться с атомами водорода, а цеолиты способствуют объединению "полуфабрикатов" в длинные цепочки углеводородов.

Превращение СО2 в топливо не только поможет бороться с потеплением, но и решит проблему исчерпания полезных ископаемых, заявляют авторы разработки.

Комментарий

Леонид Кустов, доктор химических наук, Институт органической химии РАН

- Я бы не назвал работу китайских ученых прорывом, хотя, конечно, 1000 часов работы катализатора - это здорово. Но вызывает вопросы применение солнечной энергии. Ведь у нее низкий кпд, а потому энергетически вряд ли оправдана для такой технологии. Мы создали демонстрационную установку, где в чистый бензин превращается 85 процентов углекислоты. Это меньше, чем у китайцев, но зато производительность в 4-5 раз выше, так как применяем для протекания реакции высокую температуру и давление. Катализатором является дешевое соединение железа и никеля. Через год сможем предложить установку для коммерческого внедрения, правда, наши предприятия она вряд ли заинтересует. Пока течет нефть, они инертны, зато западные фирмы активно с нами сотрудничают.

Кстати

Британские ученые заявили о создании установки получения бензина из воздуха. Она уже произвела пять литров бензина за три месяца работы, но авторы утверждают, что могут довести объем до одной тонны в день. Однако скептики утверждают, что цена такого топлива слишком высока, почти 500 евро за тонну. Но авторы настроены оптимистично. Ведь для извлечения углекислого газа и водорода, а также проведения реакции они намерены использовать даровую энергию Солнца. А потому технология воздушного топливного синтеза станет экономически конкурентоспособной.