Раскрыта цена Nokia 3310 в России

HMD Global официально представила в России новые телефоны Nokia, среди которых переиздание культовой модели 3310. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Старт продаж Nokia 3310 начинается сразу после презентации 16 мая. Стоимость телефона составит четыре тысячи рублей. Цена на смартфоны Nokia 3, 5 и 6 будет 10, 13 и 15 тысяч рублей соответственно. Старт продаж Nokia 3 и 5 запланирован на 15 июня, а 6 — на 30 июня.

Оригинальная Nokia 3310 была выпущена в конце 2000 года. За все время было продано более 126 миллионов устройств. Новую версию телефона представили в феврале 2017 года на выставке MWC в Барселоне. Устройство получило 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320х240 пикселей и камеру на два мегапикселя. Также устройство снабжено двухмегапиксельной камерой и поддерживает карты памяти microSD.