Российский сегмент МКС до конца года избавится от зависимости от американских систем связи

"В этом году на МКС планируется к установке аппаратура в Ku-диапазоне, которая позволит помимо телеметрии передавать на Землю большой объем видео и иной информации", - рассказал глава предприятия.

Связь будет налажена с помощью системы "Луч".

По словам Тестоедова, в настоящее время она состоит из трех одноименных спутников-ретрансляторов, которые используются для передачи телеметрической информации при пусках грузовых и пилотируемых космических кораблей.