В сети появилась петиция против блокировки Telegram в России

Пользователи Telegram обратились к Павлу Дурову с просьбой не допустить запрета мессенджера в России и уступить требованиям Роскомнадзора . Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org.

Авторы петиции утверждают, что руководство Telegram якобы получило уведомление от Роскомнадзора о необходимости предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), но до сих пор ведомство не получило ответа. В случае повторного игнорирования федеральная служба якобы заблокирует программу в России, отмечается в интернет-заявлении.

«Вы хотите защитить нашу свободу, не ответив на обращение Росмкомнадзора и не попав в реестр распространителей информации. Мы просим Вас предотвратить попадание Telegram в список запрещенных в России мессенджеров», — указано в обращении от лица пользователей к Дурову.

5 мая Роскомнадзор закрыл доступ к китайскому мессенджеру WeChat. Причиной для блокировки стало непредоставление ведомству контактных сведений. После того, как владельцы программы согласились с требованием властей, 11 мая сервис снова стал доступен для пользователей.