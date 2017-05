Ученые получили контрацептив из корня одуванчика

Молекулярные биологи из США показали, что два соединения, которые встречаются, например, в алоэ, манго и корнях одуванчика, мешают сперматозоиду оплодотворить яйцеклетку. Возможно, на их основе удастся создать безопасные контрацептивы.

Полина Лишко и ее коллеги из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что пристимерин и лупеол — соединения из группы тритерпеноидов — мешают сперматозоидам «разогнаться» и получить импульс, необходимый для того, чтобы проникнуть к яйцеклетке через эластичную оболочку вокруг нее. Лупеол содержится, например, в манго и корне одуванчика, а пристимерин получают из трехкрыльника Вильфорда (Tripterygium wilfordii), дальневосточного растения, листья которого в традиционной китайской медицине используются для лечения ревматоидного артрита и как способ предохранения от беременности.

По словам исследователей, найденные ими соединения могут работать как экстренная контрацепция до или после полового акта или как постоянная — например, в виде пластыря или вагинального кольца. Кроме того, поскольку они предотвращают оплодотворение, пристимерин и лупеол могут рассматриваться как этически предпочтительная альтернатива экстренной контрацепции на основе левоноргестрела (постинор или американские препараты Plan B), которая не дает уже оплодотворенной яйцеклетке закрепиться в матке.

«Так как эти два растительных соединения блокируют оплодотворение при крайне низких концентрациях — примерно в 10 раз ниже, чем содержание левоноргестрела в таблетке Plan B, — они могут стать новым поколением экстренной контрацепции, которые мы называем „молекулярными презервативами“. Если мы сможем использовать для предотвращения оплодотворения яйцеклетки нетоксичное и не гормональное соединение растительного происхождения в небольшой концентрации, это может стать лучшей альтернативой имеющимся средствам контрацепции», — сказала Лишко, чьи слова приводит пресс-служба университета.

Пристимерин и лупеол не токсичны для сперматозоидов: они блокируют белок-рецептор, открывающий кальциевый канал CatSper. Как год назад выяснила группа Лишко, именно открытие этого канала под воздействием прогестерона «переключает» сперматозоиды из обычной подвижности в режим гиперактивности, благодаря которому они и проникают через оболочку вокруг яйцеклетки.

Теперь ученые выяснили, что помимо прогестерона аналогичным образом на сперматозоиды действует нейростероид прегненолон-сульфат. При этом тестостерон и кортизол в концентрациях, которые могут встречаться в человеческом организме, наоборот, блокировали «переключение скорости» — именно так, считают ученые, стресс и высокий уровень тестостерона у женщины могут уменьшать фертильность.

Теперь исследователи планируют проверить, работают ли пристимерин и лупеол на других приматах — пока в лабораторных исследованиях они использовали человеческую сперму. Кроме того, группе Лишко предстоит найти возможные способы получения соединений в промышленных количествах, так как из дикорастущих растений их извлекать будет экономически невыгодно.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

