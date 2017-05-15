Глава Microsoft рассказал, что нужно сделать, чтобы избежать хакерских атак

По мнению Смита, «придется извлечь более важные уроки из WannaCry, чтобы избежать подобных атак в будущем». Первым направлением действий должен стать обмен опытом между специалистами, правительственными учреждениями и потребителями, а также принятие оперативных контрмер в случае атаки.

Вторым пунктом плана стало соблюдение правил пользования программным обеспечением. «По мере развития изощренности киберпреступлений потребителям невозможно самостоятельно защищать себя без обновления системы. В обратном случае они будут бороться с современной проблемой с помощью старых инструментов», – пояснил Смит.

Третьим направлением действий должно стать сокращение числа уязвимых мест в компьютерных системах государственных органов. «Руководства стран мира должны воспринимать нынешнюю атаку в качестве тревожного звонка. Им нужно сформировать другой подход и применять в киберпространстве такие же строгие правила, как при охране оружия в физическом мире», – заявил глава компании.