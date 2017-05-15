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Глава Microsoft рассказал, что нужно сделать, чтобы избежать хакерских атак
Руководитель компании Microsoft Брэд Смит призвал к немедленным коллективным мерам, чтобы предотвратить подобные вирусу WannaCry хакерские атаки. Он также назвал три основных направления действий, сообщает ТАСС.
По мнению Смита, «придется извлечь более важные уроки из WannaCry, чтобы избежать подобных атак в будущем». Первым направлением действий должен стать обмен опытом между специалистами, правительственными учреждениями и потребителями, а также принятие оперативных контрмер в случае атаки.
Вторым пунктом плана стало соблюдение правил пользования программным обеспечением. «По мере развития изощренности киберпреступлений потребителям невозможно самостоятельно защищать себя без обновления системы. В обратном случае они будут бороться с современной проблемой с помощью старых инструментов», – пояснил Смит.
Третьим направлением действий должно стать сокращение числа уязвимых мест в компьютерных системах государственных органов. «Руководства стран мира должны воспринимать нынешнюю атаку в качестве тревожного звонка. Им нужно сформировать другой подход и применять в киберпространстве такие же строгие правила, как при охране оружия в физическом мире», – заявил глава компании.
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