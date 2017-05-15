Японская компания Hitachi подверглась нападению вируса-вымогателя

Сервер компании Hitachi подвергся атаке вируса-вымогателя WanaCrypt0r 2.0, в результате чего наблюдаются сбои в получении и отправке электронной почты, сообщает телекомпания NHK.

Атаке подверглись почтовые серверы компании, это и вызвало проблемы с отправкой и получением сообщений, не открываются прикрепленные файлы. По данным телекомпании, такие же проблемы наблюдаются и в иностранных отделениях компании.

От атаки вируса-вымогателя WanaCrypt0r 2.0, по данным Европола, пострадали 200 тысяч пользователей в 150 странах мира. В Японии в выходные поступило всего два сообщения об ущербе от вируса.