Специалисты заподозрили Вьетнам в причастности к кибератакам

Хакеры, вероятно работающие на правительство Вьетнама, атаковали компьютеры многонациональных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на занимающуюся вопросами кибербезопасности компанию FireEye.

Как сообщил старший менеджер компании Ник Карр, среди жертв хакеров были немецкие, британские и китайские компании. Он добавил, что та же группа хакеров, а именно APT32, за которой компания следит с 2014 года, стоит за атакой на компьютеры вьетнамских журналистов, блогеров, активистов и оппозиционеров. Карр отметил, что пока не удалось определить местонахождение хакеров или подтвердить их связь с правительством, однако искомая информация не представляет ценности для других лиц.

Правительство, в свою очередь, опровергло обвинения. "Правительство Вьетнама не позволяет какие бы то ни было кибератаки против организаций или лиц. Все кибератаки или угроза кибербезопасности должны быть осуждены и сурово наказаны в соответствии с законом", — сообщила представитель министерства иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг (Le Thi Thu Hang).

Отмечается, что эти атаки не связаны с вирусом WannaCry.