Сотрудники Института интегральных схем общества Фраунгофера (Германия) заявили об официальной "смерти" формата mp3. В апреле 2017 года истекли последние патенты на формат и были прекращены сборы лицензионных отчислений с производителей программного обеспечения и встраиваемых решений. О прекращении поддержки формата институтом было сообщено на его официальном сайте.

Одной из причин отказа от формата послужило то, что уже давно появились аудиокодеки, которые лучше справляются со сжатием аудиофайлов. И, хотя формат mp3 все еще весьма популярен среди пользователей, большинство радиостанций и телеканалов перешли на использование современных кодеков, обеспечивающих лучшее сжатие и меньшую потерю качества звука.

Работа над алгоритмами сжатия аудио с минимальными потерями началась еще в 1970-е годы – немецкие ученые пытались решить проблему передачи речи по телефонным линиям. В основу формата mp3 лег кодек ASPEC (Adaptive Spectral Perceptual Entropy Coding). Принцип сжатия mp3 основан на отсечении частот, которые не вносят значительного вклада в музыкальный рисунок.