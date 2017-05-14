Android Pay в России заработает 16 мая

Российским пользователям смартфонов на ОС Android скоро будет доступно приложение бесконтактного платежного сервиса Android Pay. Отмечается, что пока уведомления получают только владельцы устройств с последней версией ОС, однако сервис будет доступен владельцам устройств с Android 4.4 и выше.

Сейчас в России уже работают подобные системы – в 2016 году начали действовать Samsung Pay и Apple Pay. Пока к платежной системе нельзя подключить банковские карты, приложение отказывает в регистрации. Скоро сервис должен заработать, причем с платежной системой будут сотрудничать крупнейшие банки страны. В числе этих финансовых организаций – Сбербанк Альфа-банк , в Google пока не комментируют ситуацию.

Android Pay – платежная система от компании Google, которая базируется на сервисе Google Wallet. Анонс Android Pay состоялся в 2015 году.