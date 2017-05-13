iPhone 8 станет самым дорогим смартфоном Apple

iPhone восьмого поколения от корпорации Apple называют самым дорогим за всю историю американской компании. По оценке эксперта Симона Янковски из Goldman Sachs, смартфон в базовой комплектации будет стоит как минимум тысячу долларов, сообщил ФАН.

На первый взгляд, подобная цена кажется завышенной, однако заявленные характеристики нового смартфона должны ее оправдать. iPhone 8 будет отличатся от других моделей компании новым дизайном, большим дисплеем с революционным качеством разрешения и множеством новых функций.

Уточняется, что тысячу долларов придется отдать за телефон с объемом памяти 128 ГБ, за модель с памятью в два раза больше, 256 ГБ, нужно будет заплатить 1099 долларов.

Ранее в СМИ появилась информация о переносе выпуска нового iPhone. Изначально появление нового смартфона на рынках было запланировано на сентябрь 2017 года, однако при производстве экранов возникли трудности.