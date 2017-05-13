В кибератаке по всему миру использовался вирус-вымогатель

Масштабы кибератаки на организации и компании разных стран мира с помощью вируса-вымогателя с требованием перечислить 275 евро в биткоинах на счет в интернете за снятие блокировки с операционной системы оказались глобальными, сообщает телеканал Euronews.

В Великобритании мишенью хакеров стали больницы, поликлиники и другие медицинские учреждения, что привело к нарушению их работы и даже сбоям в проведении запланированных операций. Пострадали, по меньшей мере, сорок организаций Национальной системы здравоохранения. "Пострадала не только наша система здравоохранения, это международная атака. У нас нет никаких свидетельств того, что сохранность базы данных пациентов оказалась под угрозой", - заверила премьер-министр Тереза Мэй

Ранее стало известно, что подобной атаке подверглись компьютерные системы испанской телекоммуникационной компании Telefonica. Сотрудники организации вынуждены были выключить компьютеры и вернуться домой.

В Германии хакеры атаковали компьютеры железных дорог. В результате была нарушена работа информационных табло на вокзалах всей страны. Официальный представитель концерна DeutscheBahn подтвердил нападение на электронные сети перевозчиков, сообщает информационный портал rp-online.de.

"Лаборатория Касперского" зафиксировала к вечеру пятницы более 45 тысяч хакерских атак на компьютеры в 74 странах мира. Наибольшее число таких попыток наблюдалось в России. Представители фирмы по компьютерной безопасности Avast исходят из 75 тысяч нападений с помощью вируса WannaDecryptor в 99 государствах.