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В кибератаке по всему миру использовался вирус-вымогатель
Масштабы кибератаки на организации и компании разных стран мира с помощью вируса-вымогателя с требованием перечислить 275 евро в биткоинах на счет в интернете за снятие блокировки с операционной системы оказались глобальными, сообщает телеканал Euronews.
В Великобритании мишенью хакеров стали больницы, поликлиники и другие медицинские учреждения, что привело к нарушению их работы и даже сбоям в проведении запланированных операций. Пострадали, по меньшей мере, сорок организаций Национальной системы здравоохранения. "Пострадала не только наша система здравоохранения, это международная атака. У нас нет никаких свидетельств того, что сохранность базы данных пациентов оказалась под угрозой", - заверила премьер-министр Тереза Мэй.
Ранее стало известно, что подобной атаке подверглись компьютерные системы испанской телекоммуникационной компании Telefonica. Сотрудники организации вынуждены были выключить компьютеры и вернуться домой.
В Германии хакеры атаковали компьютеры железных дорог. В результате была нарушена работа информационных табло на вокзалах всей страны. Официальный представитель концерна DeutscheBahn подтвердил нападение на электронные сети перевозчиков, сообщает информационный портал rp-online.de.
"Лаборатория Касперского" зафиксировала к вечеру пятницы более 45 тысяч хакерских атак на компьютеры в 74 странах мира. Наибольшее число таких попыток наблюдалось в России. Представители фирмы по компьютерной безопасности Avast исходят из 75 тысяч нападений с помощью вируса WannaDecryptor в 99 государствах.
По оценкам экспертов, речь идет о вирусе WannaCry, разработанном на основе вредоносной программы IternalBlueАгентства национальной безопасности США. Такого варианта не исключил бывший сотрудник этого ведомства Эдвард Сноуден. "Несмотря на предупреждения, АНБ создала опасные инструменты для хакерских атак, которые могли быть нацелены на программное обеспечение на Западе. Сегодня мы видим цену этому", - предупредил аналитик.
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