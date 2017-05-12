Сбербанк зафиксировал попытки проникновения вируса-вымогателя, но заражений нет

Сбербанк зафиксировал попытки проникновения вируса-вымогателя WannaCrypt, но в системы банка он не проник, сообщили RNS в пресс-службе банка.

«Системы информационной безопасности своевременно зафиксировали попытки проникновения в инфраструктуру банка. Сеть банка предусматривает защиту от подобных атак. Проникновений вирусов в систему не произошло», - сообщили в Сбербанке, отвечая на вопрос, затронул ли банк вирус WannaCrypt (или WannaCry).

По данным «Лаборатории Касперского», зафиксировано около 45 тыс. заражений в 74 странах. В связи с этой волной Сбербанк перевел отвечающие за кибербезопасность службы в повышенный режим готовности.

«В связи с сообщениями о вирусных атаках службы банка, отвечающие за кибербезопасность переведены в режим повышенной готовности», - добавили в Сбербанке.

Как сообщила «Лаборатория Касперского», вредоносная программа получила название WannaCry — атака происходила через сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010.

«За расшифровку данных злоумышленники требуют заплатить выкуп в размере 600 долларов США в криптовалюте Bitcoin», — сообщила компания, уточнив, что наибольшее число заражений зафиксировано в России.