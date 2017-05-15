Вирус собрал выкуп

Массовое заражение компьютеров на ОС Windows вирусом, вымогающим деньги, к концу выходных распространилось на 150 стран. Россия, по некоторым оценкам, затронута больше других: атака, в частности, вызвала проблемы в работе МВД РФ и сотовых операторов. По экспертным оценкам, организаторы атаки пока могли заработать на ней всего лишь около $26 тыс. Несмотря на то что распространение вируса фактически остановлено, новая волна заражений может произойти в понедельник, когда офисные сотрудники по всему миру включат не работавшие в выходные компьютеры.

Жертвами беспрецедентной кибератаки в минувшие выходные стали не менее 200 тыс. физических и юридических лиц в 150 государствах, заявил в воскресенье директор Европейского полицейского агентства (Europol) Роб Уэйнрайт британскому телеканалу ITV. При этом угроза дальнейшего распространения вируса сохраняется. "Цифры продолжают расти, и я особо обеспокоен тем, что может произойти в понедельник, когда многие офисные сотрудники придут на работу и включат свои компьютеры",-- сказал Роб Уэйнрайт. Он уточнил, что среди жертв вируса много компаний, включая крупные корпорации, но достаточно мало банков, поскольку этот сектор ежедневно сталкивается с подобными угрозами и научился их отражать. Господин Уэйнрайт признал, что Europol не знает, кто может стоять за атакой.

Первая информация о распространении вируса-шифровальщика под названием WannaCry (также WannaCrypt или Wana) появилась в пятницу. На экране зараженных компьютеров появлялось сообщение о том, что все файлы зашифрованы, а за расшифровку пользователю предлагалось выплатить эквивалент $300 в биткоинах. Вначале стало известно об атаках на компьютеры испанского оператора Telefonica, логистической компании FedEx, а также структуры Минздрава Великобритании. "Лаборатория Касперского" уже в пятницу объявила о 45 тыс. попыток заражения компьютеров в 74 странах мира, причем больше всего -- в России.

Компания Avast к воскресенью обнаружила 126 тыс. зараженных компьютеров в 104 странах, также выделив Россию среди наиболее пострадавших стран -- на нее приходилось 57% заражений.

Факт вирусной атаки подтвердили, в частности, в МВД РФ. По словам представителя министерства Ирины Волк, специалисты МВД блокировали около 1 тыс. зараженных компьютеров (менее 1% от общего количества), и активность вируса была локализована. Атаке подвергся и сотовый оператор "МегаФон" . Вирус вызвал сбой в работе колл-центра, об устранении которого компания сообщила в пятницу вечером. На телекоммуникационные сервисы "МегаФона" атака не повлияла, но розничная сеть в течение короткого времени не работала. МТС "Вымпелком" сообщили об отражении кибератак. О вирусной атаке в субботу также сообщали в Минздраве, РЖД Сбербанке , подчеркивая, что серьезных последствий она не имела. Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России также фиксировал массовые рассылки банкам вредоносного ПО, но случаев компрометации ресурсов кредитных организаций РФ в результате атаки вируса не обнаружил, сообщал ТАСС

Россия оказалась одной из самых пострадавших из-за широкой практики использования пиратского софта и мало распространенной культуры информационной безопасности, считает CEO канадской SecDev Group Рафал Рогозински. По его словам, проблему можно было легко предотвратить. "Люди просто не обновляют антивирусы и системное ПО. Отсюда такая уязвимость перед угрозой эксплойта, для которого патч был выпущен давним давно",-- заявил он "Ъ" . Господин Рогозински также считает, что вирус еще "продолжит шествие по планете". "Главная тому причина -- глобальное увлечение пиратским софтом и дефицит цифровой гигиены",-- резюмирует он.

Уже утром в субботу сайт газеты The Guardian сообщил, что распространение WannaCry остановлено силами компьютерного специалиста, пишущего в твиттер @malwaretechblog, и сотрудника компании Proofpoint Дариена Хасса. Автор @malwaretechblog, представившись "Ъ" как 22-летний программист-самоучка из Великобритании, подтвердил, что остановил распространение вируса WannaCry путем регистрации на себя доменного имени, которое использовалось для воспроизводства вредоносного софта.