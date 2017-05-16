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Израильская IT-компания Check Point обнаружила новую версию вируса WannaCry
Израильская компания Check Point Software Technologies обнаружила новый вариант вируса WannaCry, с помощью которого неизвестные ранее совершили кибератаку в 150 странах мира.
"За последние несколько часов мы стали свидетелями нападения со скоростью одна атака в секунду", - говорится в заявлении компании.
О глобальной хакерской атаке на компьютеры более чем в 70 странах стало известно в минувшую пятницу. Хакеры заразили компьютеры вирусом, который требует перечисления денег за снятие блокировки с операционной системы.
В России атакам подверглись системы МЧС, МВД, РЖД, Сбербанка, мобильных операторов "Мегафон" и "Вымпелком". Позже Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России подтвердил случаи хакерских атак на финансовые учреждения, но заверил, что они были безрезультатны.
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