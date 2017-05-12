«Калашников» создал робота «Нахлебник» для отработки перспективных решений

Боевой роботизированный комплекс «Нахлебник» создан с целью отработки конструкторских решений для перспективных машин этого класса. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор концерна «Калашников» Алексей Криворучко.

«Целью создания "Нахлебника" являлась отработка конструкторских и технологических решений по компактной компоновке узлов и агрегатов, позволяющих обеспечить малогабаритным робототехническим средствам требуемые характеристики по скорости, грузоподъемности, маневренности, возможности размещения полезной нагрузки с высоким энергопотреблением», — пояснил Криворучко.

По его словам, проект признан успешным, а созданный научно-технический задел уже используется при разработке других специализированных робототехнических комплексов. Криворучко, в частности, отметил, что в 2018 году концерн начнет испытания нового разведывательно-ударного боевого робота массой 20 тонн.

«Нахлебник» был впервые показан в феврале 2017 года на выставке вооружений и спецтехники, проводимой по заказу Федеральной службы войск национальной гвардии. Небольшая машина вооружена четырехствольным 7,62-миллиметровым пулеметом ГШГ-7,62 с высокой огневой производительностью (до шести тысяч выстрелов в минуту). Разработчик отказался разглашать остальные характеристики робота.