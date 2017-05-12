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Проект национального поисковика «Спутник» признали неудачным
Национальная поисковая система «Спутник», запущенная «Ростелекомом», не смогла стать популярной, из-за чего проект могут закрыть. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на нескольких человек, близких к «Ростелекому», и знакомых сотрудников компании.
По словам одного из собеседников газеты, «Спутник» состоялся как технический проект, но не сумел понравиться пользователям. Издание отмечает, что у sputnik.ru нет даже одного процента поискового рынка рунета.
По данным «Ведомостей», «Спутник» могут переориентировать на другие задачи, связанные с расчетом больших данных. Один из источников заявил, что судьбу поисковика до 1 июня решит новый президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Полностью «Спутник» не закроют, так как он «изначально позиционировался как национальный поисковик, ликвидировать такой проект неправильно», отметил собеседник «Ведомостей».
Представитель «Ростелекома» Андрей Поляков подтвердил «Ведомостям», что планы развития «Спутника» пересматриваются, и в них нужно будет «внести коррективы». «Компания хочет повысить эффективность и снизить расходы. Для этого идет поиск новой экономической и рыночной модели из-за изменившейся ситуации на рынке и в экономике», - пояснил он.
Представитель Минкомсвязи заявил изданию, что подобные «Спутнику» проекты стимулируют развитие внутреннего рынка разработки и позволяют создать нужную для крупных компаний экспертизу в IT-отрасли, поэтому планы «Ростелекома» по оптимизации национального поисковика логичны.
«Спутник» был запущен в мае 2014 года. На 74,99 процента он принадлежит «дочкам» «Ростелекома», остальной частью владеют основатели «КМ медиа» Вячеслав Рудников и Василий Васин. Первоначальные инвестиции в проект составили 20 миллионов долларов.
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