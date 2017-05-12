Проект национального поисковика «Спутник» признали неудачным

Национальная поисковая система «Спутник», запущенная «Ростелекомом», не смогла стать популярной, из-за чего проект могут закрыть. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на нескольких человек, близких к «Ростелекому», и знакомых сотрудников компании.

По словам одного из собеседников газеты, «Спутник» состоялся как технический проект, но не сумел понравиться пользователям. Издание отмечает, что у sputnik.ru нет даже одного процента поискового рынка рунета.

По данным «Ведомостей», «Спутник» могут переориентировать на другие задачи, связанные с расчетом больших данных. Один из источников заявил, что судьбу поисковика до 1 июня решит новый президент «Ростелекома» Михаил Осеевский . Полностью «Спутник» не закроют, так как он «изначально позиционировался как национальный поисковик, ликвидировать такой проект неправильно», отметил собеседник «Ведомостей».

Представитель «Ростелекома» Андрей Поляков подтвердил «Ведомостям», что планы развития «Спутника» пересматриваются, и в них нужно будет «внести коррективы». «Компания хочет повысить эффективность и снизить расходы. Для этого идет поиск новой экономической и рыночной модели из-за изменившейся ситуации на рынке и в экономике», - пояснил он.

Представитель Минкомсвязи заявил изданию, что подобные «Спутнику» проекты стимулируют развитие внутреннего рынка разработки и позволяют создать нужную для крупных компаний экспертизу в IT-отрасли, поэтому планы «Ростелекома» по оптимизации национального поисковика логичны.