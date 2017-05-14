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Инженеры NASA спроектировали «бэтмобиль» для освоения Марса
Инженеры Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США разработали концепт марсохода, похожего на знаменитый бэтмобиль, передает «ФАН».
Специалисты оснастили марсоход электродвигателем, а также сделали такие колеса, которые подошли бы для передвижения по каменистой или песчаной поверхности Марса.
Разработчики не намерены развивать проект дальше концепта, однако сообщается о возможном интересе к прототипу со стороны Илона Маска.
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