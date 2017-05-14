Инженеры NASA спроектировали «бэтмобиль» для освоения Марса

Инженеры Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США разработали концепт марсохода, похожего на знаменитый бэтмобиль, передает «ФАН».

Специалисты оснастили марсоход электродвигателем, а также сделали такие колеса, которые подошли бы для передвижения по каменистой или песчаной поверхности Марса.

Разработчики не намерены развивать проект дальше концепта, однако сообщается о возможном интересе к прототипу со стороны Илона Маска.