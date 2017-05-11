Раскрыты особенности фронтальной камеры iPhone 8

Компания LG Innotek начнет поставки модуля фронтальной 3D-камеры для нового iPhone. Об этом пишет The Investor со ссылкой на источник в цепи поставок.

Данная камера имеет поддержку системы распознавания лиц. Сумма, указанная в контракте на поставку партии модулей составила около 177 миллионов долларов.

Подобная система распознавания лиц установлена и в Samsung Galaxy S8, однако является двухмерной. Таким образом защиту можно обмануть с помощью обычной фотографии. В iPhone же планируется использовать трехмерную технологию, которая является более совершенной и точной.

LG Innotek производит двойные камеры для iPhone 7 Plus. В ноябре прошлого года сообщалось, что для iPhone 8 разрабатывается новая камера с возможностью создания 3D-снимков и контента для шлемов виртуальной реальности.

Впервые о появлении в iPhone 8 системы распознавания лиц заявил аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo). По его словам она будет работать в паре с Touch ID, хотя в будущем Apple может и вовсе избавиться от сканера отпечатков пальцев.

Новый iPhone будет представлен осенью 2017 года на ежегодной презентации Apple. По слухам, смартфон получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей с плотностью пикселей более 521 ppi. Также он может получить беспроводную зарядку.