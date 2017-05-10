Изобретатель создал устройство для зарядки гаджетов от костра

Чтобы запустить его в работу, нужно печку растопить, для этого годятся обычные ветки. Генератор преобразует тепло в электричество без каких-либо движущихся элементов, что обеспечивает высокую надежность. Он дает на выходе пять вольт, чего хватает для зарядки смартфона, навигатора или плеера. Заряжаются гаджеты, как обычно, через USB-выход всего за полтора часа. А пока идет процесс, энергию горения можно использовать для приготовления еды. Размеры чудо-печки невелики, а вес всего 1200 граммов. Большим преимуществом является то, что печка складывается и раскладывается, так что ее можно перевозить в небольшой сумке. Она надежна и безопасна. Корпус, изготовленный из сплава титана и нержавеющей стали, прочный, выдерживает большие температуры. Кабель у нее бронированный, огнестойкий. Для того чтобы не повредить гаджеты, предусмотрен стабилизатор тока, который не даст превысить критических значений и прекращает зарядку при слишком маленьком токе. Есть даже встроенный индикатор заряда.

История изобретения связана, как обычно, с личным опытом. Айдар - заядлый турист, и проблема зарядки телефона в лесу не давала ему покоя. Он изучил все существующие способы получения электричества и наткнулся на термоэлектрический эффект, открытый еще в XIX веке. Используя этот принцип, изготовил прототип, который мог зарядить маленькую лампочку. Еще через полгода разработал первую модель.

Сейчас Айдар Хайруллин намерен сделать новую версию печи-зарядки - уже напряжением 12 вольт, чтобы у тех, кто выезжает на природу, была возможность заряжать и ноутбуки.