NASA сократит финансирование МКС ради полета человека на Марс

По словам главного научного сотрудник NASA Эллен Стофен, органиация будет финансировать программы МКС на прежнем уровне лишь до 2024 года. Прекращение финансирования со стороны США фактически означает конец проекта, отметила Стофен.

В таком случае МКС ждет судьба российской станции «Мир», которая была затоплена 23 марта 2001 года, либо она может быть использована в качестве туристического объекта.