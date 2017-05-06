Самая мощная китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5B" ("Великий поход-5") доставлена на космодром Вэньчан в провинции Хайнань для предстоящего пуска нового телекоммуникационного спутника.

Как сообщили агентству Синьхуа в субботу в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), ракета-носитель благополучно доставлена на космодром, начинается ее подготовка к пуску спутника "Шицзянь-18" (Shijian-18), запланированному на июнь. Предстоящий пуск станет вторым для ракет-носителей серии "Чанчжэн-5".

В середине апреля Китай произвел успешный пуск первого из шести телекоммуникационных спутников серии "Шицзянь" для обеспечения скоростного беспроводного интернета в транспорте. Тогда с космодрома Сичан в провинции Сычуань с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" был запущен спутник "Шицзянь-13".

В середине февраля сообщалось, что Китай планирует в 2017 году осуществить запуск шести телекоммуникационных спутников для обеспечения скоростного беспроводного интернета в транспорте, в частности в самолетах и высокоскоростных поездах.

Как заявил ранее руководитель департамента телекоммуникационных спутников Китайской академии космических технологий (CAST) Чжоу Чжичэн, запуск шести новых телекоммуникационных спутников в этом году позволит улучшить перспективы создания спутниковой мобильной связи для Китая.