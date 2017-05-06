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Британия потребует от мессенджеров не шифровать данные
Власти Великобритании намерены потребовать от мессенджеров отменить шифрование данных и предоставлять информацию по первому требованию, говорится в проекте документа британского правительства.
В частности, требование касается отмены телекоммуникационными компаниями электронной защиты переписок и обязанности раскрывать данные в случае необходимости. Отмечено, что такие меры могут быть приняты в случае получения судебного ордера, что должно повлечь предоставление информации в течение одного рабочего дня, передает РИА «Новости».
По данным издания, обсуждение проекта должно закончится 19 мая, однако правительство не объявляло об этом публично.
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