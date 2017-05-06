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СМИ: Британия обяжет мессенджеры предоставлять данные о личных переписках

Британия потребует от мессенджеров не шифровать данные
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Правительство Великобритании планирует запретить мессенджерам шифровать данные, а также обяжет их предоставлять данные о личных переписках пользователей в случае необходимости, сообщает издание Mirror со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа.
Согласно документу, правительство Соединенного Королевства обяжет телекоммуникационные компании "предоставлять… возможность раскрытия данных переписок или вторичной информации в доступной форме и убрать электронную защиту".
Планируется, что подобные меры будут предприниматься в случае наличия судебного ордера. Тогда информация должна быть предоставлена в течение одного рабочего дня.
По данным издания, обсуждение проекта должно закончится 19 мая, однако правительство не объявляло об этом публично.
Великобритания Технологии
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