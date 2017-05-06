Facebook в середине июня запустит собственные телешоу

Facebook планирует запустить собственные телешоу в середине июня, сообщает Business Insider. Компания рассчитывает представить 24 различных проекта, которые делятся на короткие — длиной пять-десять минут — и стандартные телешоу продолжительностью от 30 минут до часа.

Эти проекты являются частью инициативы Facebook по привлечению пользователей, а также получению новых источников доходов в виде телерекламы, отмечает издание.

В Facebook пока еще не прокомментировали данную информацию.